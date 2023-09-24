Боня похвасталась новым автомобилем

Виктория Боня в микроблоге похвасталась своим новым приобретением – спортивным автомобилем. Теледива выложила видеоролик, в котором видно, как она садится в ярко-желтое авто марки Chevrolet Corvette. На Виктории красное платье в пол, темные очки и туфли на высокой шпильке, - рассказывает gazeta.ru.

«Решила сменить машинку. Теперь гоняем на этой», — подписала видео Боня.

Ролик выглядит как послание бывшей участницы «Дома-2» своим хейтерам. Буквально накануне ее аккаунт атаковали фолловеры с вопросами о том, откуда у нее такие большие деньги. Речь шла об пластической операции за четверть миллиона долларов, дорогостоящих ювелирных украшениях и прочих покупках.