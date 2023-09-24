Эксперт прокомментировал изменение внешности Пугачевой
Еще совсем недавно в социальных сетях широко обсуждали изменение внешности Аллы Пугачевой. На лице певицы были отеки и неровности, вследствие чего многие даже говорили о неудачной пластике. Но, как оказалось, операции были вполне удачные и сейчас кожа Аллы Борисовны стала почти идеальной. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Вардан Аршакян, доцент кафедры пластической хирургии МИ РУДН, убежден, что в преображении Примадонны заслуга не только хирургов-пластиков, но и самой звезды, тщательно соблюдавшей правила курса реабилитации.
«На сегодняшний день можно сказать, что Примадонна помолодела лет на двадцать. Да, мы еще наблюдаем на ее лице определенные нюансы после проведения хирургических вмешательств, но они исчезнут в течение двух-трех месяцев. В отношении Пугачевой, по всей видимости, был применен целый комплекс реабилитационных мероприятий, и она его благополучно прошла. Многие забывают, что успешный эстетичный результат от операции — всего лишь 30 процентов. Остальные 70 процентов — это правильно проведенная реабилитация и соблюдение всех рекомендаций в реабилитационный период», - объяснил эксперт.
Напомним, что уже больше года Алла Пугачева вместе с детьми и супругом проживает в Израиле. Знаменитость обосновалась на Святой Земле и похоже, что уже не планирует возвращаться в Россию. Перед поклонниками певица больше не выступает, она сейчас ведет размеренный образ жизни и занимается детьми.