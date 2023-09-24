Эксперт прокомментировал изменение внешности Пугачевой

«На сегодняшний день можно сказать, что Примадонна помолодела лет на двадцать. Да, мы еще наблюдаем на ее лице определенные нюансы после проведения хирургических вмешательств, но они исчезнут в течение двух-трех месяцев. В отношении Пугачевой, по всей видимости, был применен целый комплекс реабилитационных мероприятий, и она его благополучно прошла. Многие забывают, что успешный эстетичный результат от операции — всего лишь 30 процентов. Остальные 70 процентов — это правильно проведенная реабилитация и соблюдение всех рекомендаций в реабилитационный период», - объяснил эксперт.