Стало известно, где похоронили актера Янина
Родственники актера Алексея Янина сразу обозначили, что не хотят устраивать пышных погребальных церемоний. Семья тихо простилась с родным человеком в храме при Ваганьковском кладбище. Там прошло отпевание, присутствовали только самые близкие.
Похоронили Алексея тут же, на Ваганьковском кладбище, - рассказывает «Комсомольская Правда». Этот некрополь – один из старейших и уступает по престижности лишь Новодевичьему, для свободных захоронений он давно закрыт.
После похорон были организованы скромные поминки.
Последние восемь лет жизни Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта. Жена актера Дарья рассказывала, что из-за болезни и проведенной трепанации в организме мужа произошли непоправимые изменения, в том числе связанные с речью и памятью.
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