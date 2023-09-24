Стало известно, где похоронили актера Янина

Родственники актера Алексея Янина сразу обозначили, что не хотят устраивать пышных погребальных церемоний. Семья тихо простилась с родным человеком в храме при Ваганьковском кладбище. Там прошло отпевание, присутствовали только самые близкие.

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Похоронили Алексея тут же, на Ваганьковском кладбище, - рассказывает «Комсомольская Правда». Этот некрополь – один из старейших и уступает по престижности лишь Новодевичьему, для свободных захоронений он давно закрыт.

После похорон были организованы скромные поминки.