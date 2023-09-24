Басков заявил, что ему не стыдно за клип «Ибица»

Николай Басков за кулисами концерта «Песни русского мира», проходившем на сцене Государственного Кремлевского Дворца, уверил журналистов, что ему не стыдно ни за одну свою песню.

Тем не менее, по мнению исполнителя, в последние 20 лет артисты перестали себя чувствовать частью культурного наследия России. Это произошло, по словам Баскова, из-за навязанных западных ценностей.

«Мы уже не знали, даже сами артисты, что нам делать, чтобы аудитория на это велась, обращала внимание. Потому что мы смотрели, что делают наши западные коллеги, и опускались все ниже и ниже», — сказал певец.

Народный артист РФ отметил, что ему не стыдно даже за скандально известный клип «Ибица», сделанный вместе с Филиппом Киркоровым, – пишет 5 Канал.

«Я считаю, что художнику не должно быть стыдно ни за что. Потому что это же творчество, оно либо кому-то нравится, либо не нравится. Но то, что определенно соотношение того, что происходило вокруг, довело нас с моим коллегой Филиппом Киркоровым до съемок клипа «Ибица», — отметил он.

Тем не менее, подчеркнул артист, сейчас ему бы и в голову не пришло снимать что-либо подобное.

На днях известный певец Николай Басков стал гостем праздничного вечера «Юмор FM», где успел дать интервью журналистам. Так, в ходе беседы артист признался, что не спешит строить серьезные отношения и жениться.