Волочкова призналась, что не пришла на 18-летие дочери

«Ее папа не присутствовал ни на одном из ее дней рождений на протяжении семи лет. Приходили мои друзья. Коля Басков уделял Арише больше внимания, чем ее собственный папа, это было так. Но когда Ариша стала взрослее, у нее уже была молодежная тусовка, я туда даже не вмешивалась», — подчеркнула экс-солистка Большого театра.