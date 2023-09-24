Волочкова призналась, что не пришла на 18-летие дочери

Волочкова пропустила 18-летие дочери
Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с kp.ru, что пропустила 18-летие своей дочери Адрианы, так как девушка уже давно празднует его в компании друзей.
«Ее папа не присутствовал ни на одном из ее дней рождений на протяжении семи лет. Приходили мои друзья. Коля Басков уделял Арише больше внимания, чем ее собственный папа, это было так. Но когда Ариша стала взрослее, у нее уже была молодежная тусовка, я туда даже не вмешивалась», — подчеркнула экс-солистка Большого театра.
Балерина добавила, что «просто подаст знак» своей дочери в ее день рождения, причем сделает это «очень тонко и грамотно». Волочкова заявила, что подарит Адриане комплект ювелирных украшений.
«Я умею делать сюрпризы, и обязательно сделаю так, что для нее это будет самый неожиданный подарок», — отметила она.
Дочь балерины Ариадна Волочкова уже несколько лет живет со своим отцом Игорем Вдовиным. Девушка объясняла в интервью, что квартира родителя находится в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до школы и на тренировки. А с матерью она встречается в свободное время и приезжает к ней в гости.