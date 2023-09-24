Харламов и Джиган неудачно пошутили о Маликове и Лозе

Дмитрий Маликов был гостем очередного выпуска шоу Comedy Club на канале ТНТ. Ведущий программы Гарик Харламов позволил себе шутки, переходящие границы приличий.

Так, он заявил, что Дмитрий Маликов и Юрий Лоза настолько похожи – буквально «одно лицо». И тут же потребовал от певца исполнить песню «Плот», на что Дмитрий, еле сдерживаясь, ответил, что она принадлежит не ему, а Лозе. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«А вы что, разные люди? Интересно. Я думал, когда он голову помоет — это ты», — высказался Харламов.

На этом обсуждение сходства музыкантов не завершилось. Рэпер Джиган поддержал вывшего мужа актрисы Кристины Асмус. В частности, он заявил:

«У него на весь забор написано: „Лоза“. Ну я как бы не знаком с ним лично, но я знаю, как он выглядит: как Маликов, только толстый и старый».