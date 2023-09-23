Немоляева рассказала, как перепугала ребенка на съемках
Детский фильм «Чижик-пыжик возвращается» об исчезновении знаменитой скульптуры стал первым большим детским проектом после перезапуска Киностудии им. М. Горького. Лента вышла в прокат 31 августа.
Светлана Немоляева, вспоминая о съемках, рассказала
журналистам агентства InterMedia, как перепугала маленькую девочку.
Народная артистка РСФСР играла бабушку,которая помогает своему соседу на работе в Музее ужасов. Немоляевой пришлось одеть маску зомби.
«Когда надела маску зомби с жуткими зубами, рассмеялась. Помню, как напугала девочку, которая играла со мной в сцене. Она идет по музею, а я как крикну из темноты: «Ааааа!» Девочка чуть не упала в обморок», — рассказала актриса.
Ранее актриса Светлана Немоляева в разговоре с «АиФ» призналась, что не может понять поведение актрисы Чулпан Хаматовой, которая «обливает грязью» Россию после эмиграции в Латвию.