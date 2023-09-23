Немоляева рассказала, как перепугала ребенка на съемках

«Когда надела маску зомби с жуткими зубами, рассмеялась. Помню, как напугала девочку, которая играла со мной в сцене. Она идет по музею, а я как крикну из темноты: «Ааааа!» Девочка чуть не упала в обморок», — рассказала актриса.