Деми Мур оказалась в центре скандала из-за собаки в Милане

Американская актриса Деми Мур оказалась в центре скандала из-за выхода на публику с собакой в Милане. Об этом сообщает Instyle.

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На показе Versace в рамках Недели моды в Милане Деми Мур вышла на публику с щенком. Одним из видео на ковровой дорожке актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), вызвав волну критики. Поклонники не оценили поступка из-за того, что собака сильно дрожала.

«Зачем вы так издеваетесь над собакой?», «Бедный пес» «Она не модный аксессуар», «Оставьте бедную собаку дома», «Собака выглядит напуганной и нервной», — написали пользователи соцсетей.

У Брюса Уиллиса и Деми Мур трое общих детей: помимо Скаут, они воспитали дочерей Румер и Таллулу. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года, супруги воспитывают двух девочек: 11-летнюю Мейбел Рей и 9-летнюю Эвелин Пенн.