Боня ответила на вопрос о своих источниках дохода

Виктория Боня за последнее время сделала ряд пластических операций, которые обошлись, по ее словам, в четверть миллиона долларов. Сейчас, чтобы не грустить в период реабилитации, когда еще видны послеоперационные отеки и осложнения, теледива отвлекает себя шоппингом. Так, она похвасталась покупкой дорогих ювелирных украшений, - пишут dni.press.

Подписчикам любопытно, откуда у бывшей участницы скандальной телестройки такие деньги, о чем они и спросили Викторию.

Во время прямого эфира в соцсети Боня рассказала, что зарабатывает на ретритах, которые проводятся в Испании, продажами ее собственной косметики и, конечно, на рекламе в своем блоге.

Также блогер призвала интересующихся ее доходами людей следить за своим кошельком.