Боня ответила на вопрос о своих источниках дохода
Виктория Боня за последнее время сделала ряд пластических операций, которые обошлись, по ее словам, в четверть миллиона долларов. Сейчас, чтобы не грустить в период реабилитации, когда еще видны послеоперационные отеки и осложнения, теледива отвлекает себя шоппингом. Так, она похвасталась покупкой дорогих ювелирных украшений, - пишут dni.press.
Подписчикам любопытно, откуда у бывшей участницы скандальной телестройки такие деньги, о чем они и спросили Викторию.
Во время прямого эфира в соцсети Боня рассказала, что зарабатывает на ретритах, которые проводятся в Испании, продажами ее собственной косметики и, конечно, на рекламе в своем блоге.
Также блогер призвала интересующихся ее доходами людей следить за своим кошельком.
В своем блоге Виктория поделилась планами монетизировать показ результатов своей пластики, спрашивая подписчиков, готовы ли они заплатить 1300 рублей за возможность увидеть фотографии. При этом в открытом доступе в социальных сетях она не планирует их размещать из-за критики со стороны хейтеров.