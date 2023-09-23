Охлобыстин рассказал о жизни Ефремова в колонии
Иван Охлобыстин поддерживает дружбу с Михаилом Ефремовым, навещает артиста и регулярно с ним общается. Он рассказал журналистам, как проходит нынешняя жизнь Михаила Олеговича.
«Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Конечно, совершенное преступление требовало определенного наказания. Но у Михаила до этого уже были проблемы со здоровьем. Плюс там меловая вода и сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты. Ну, это такая «хозяйственная часть»», - отметил Охлобыстин.
Иван сообщил, что Ефремов смог принять атмосферу колонии и даже пытается там заниматься творчеством. Он принимал участие в написании сценария и озвучил фильм «Евангелие от Федора». Этот фильм, созданный в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, стал лауреатом Всероссийского конкурса-акции «Преступление и наказание», посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, - пишет «Комсомольская Правда».
«Я очень опасался, что Миша не выдержит. Но выдержал. А когда появляется возможность, у них там есть немного свободного времени – тогда он участвует в общественной жизни. Ему доверили участвовать в конкурсе – они с ребятами поставили отрывок по Достоевскому. Разумеется, что никуда они не ездили, это было все сделано внутри, на телефоны, доступными средствами, тем не менее, получилось хорошо», - рассказал актер.
Ефремов попал в аварию в Москве 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Сам артист почти не пострадал, а второй участник ДТП скончался в больнице от полученных травм. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.