Охлобыстин рассказал о жизни Ефремова в колонии

«Я очень опасался, что Миша не выдержит. Но выдержал. А когда появляется возможность, у них там есть немного свободного времени – тогда он участвует в общественной жизни. Ему доверили участвовать в конкурсе – они с ребятами поставили отрывок по Достоевскому. Разумеется, что никуда они не ездили, это было все сделано внутри, на телефоны, доступными средствами, тем не менее, получилось хорошо», - рассказал актер.