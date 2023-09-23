Стало известно, как выросли гонорары артистов в последнее время

Многие представители российского шоу-бизнеса на фоне отъезда их конкурентов за рубеж приняли решение поднять гонорары за свои концерты. Так, певица Zivert запрашивает за концерт уже не 1 млн рублей, а 4 млн рублей, пишет «Телепрограмма».

В 2020 году гонорар за выступление Басты составлял 5 млн рублей, сейчас же он хочет за концерт 6-8 млн рублей, в 2,5 раза выросла стоимость выступления Леонида Агутина - до 5 млн рублей.

Существенно выросли запросы у Полины Гагариной – если ранее ее устраивал гонорар в 4 млн рублей, то теперь он поднялся до 9 млн.

Организатор концертов Табриз Шахиди ранее рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений.