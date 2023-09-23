Айза обрушилась на Шуру из-за его грубых слов о Карнавал
На съемках нового сезона шоу «Битва Поколений» певец Шура обидел Валю Карнавал.
«Теперь ты сидишь буквально на месте Ларисы Долиной. Давай, теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся», — заявил он.
Валя очень расстроилась и в итоге даже расплакалась.
Айза встала на защиту девушки, - рассказывает СтарХит.
«Увидела это видео и возмутилась! Как же хочется, чтобы взрослые люди, которые когда-то давно были крупными звездами (ну, крупная в масштабе возможного), подавали пример подрастающему поколению артистов. Чтобы именно на своем опыте, на своих ошибках учить не зазнаваться, как справляться со звездной болезнью и многое другое, что происходит в шоу-бизнесе. Но нет! Этих стариков вечно откапывают, тащат в телевизор и позволяют хамить людям! Фу, Шура! Мужику 50 лет — огрызается, как собака старая, хамит и считает себя лучше других!» — написала Айза.
Айза также посоветовала Вале Карнавал «перестать вестись на старческие провокации звезд».