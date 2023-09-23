Айза обрушилась на Шуру из-за его грубых слов о Карнавал

«Увидела это видео и возмутилась! Как же хочется, чтобы взрослые люди, которые когда-то давно были крупными звездами (ну, крупная в масштабе возможного), подавали пример подрастающему поколению артистов. Чтобы именно на своем опыте, на своих ошибках учить не зазнаваться, как справляться со звездной болезнью и многое другое, что происходит в шоу-бизнесе. Но нет! Этих стариков вечно откапывают, тащат в телевизор и позволяют хамить людям! Фу, Шура! Мужику 50 лет — огрызается, как собака старая, хамит и считает себя лучше других!» — написала Айза.