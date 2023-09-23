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Айза обрушилась на Шуру из-за его грубых слов о Карнавал

На съемках нового сезона шоу «Битва Поколений» певец Шура обидел Валю Карнавал.

Айза обрушилась на Шуру из-за его грубых слов о Карнавал
© РИА Новости

«Теперь ты сидишь буквально на месте Ларисы Долиной. Давай, теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся», — заявил он.

Валя очень расстроилась и в итоге даже расплакалась.

Айза встала на защиту девушки, - рассказывает СтарХит.

«Увидела это видео и возмутилась! Как же хочется, чтобы взрослые люди, которые когда-то давно были крупными звездами (ну, крупная в масштабе возможного), подавали пример подрастающему поколению артистов. Чтобы именно на своем опыте, на своих ошибках учить не зазнаваться, как справляться со звездной болезнью и многое другое, что происходит в шоу-бизнесе. Но нет! Этих стариков вечно откапывают, тащат в телевизор и позволяют хамить людям! Фу, Шура! Мужику 50 лет — огрызается, как собака старая, хамит и считает себя лучше других!» — написала Айза.

Айза также посоветовала Вале Карнавал «перестать вестись на старческие провокации звезд».

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