Волочкова рассказала, что подарит дочери на совершеннолетие

«Те дни рождения, на которых я присутствовала, когда она была еще ребенком и подростком, я, конечно, сама их организовывала. Её папа не присутствовал ни на одном из ее дней рождений на протяжении семи лет. Приходили мои друзья. Коля Басков уделял Арише больше внимания, чем ее собственный папа, это было так. Но когда Ариша стала взрослее, у нее уже была молодежная тусовка, я туда даже не вмешивалась. Я ей, конечно, уже приготовила подарок — комплект ювелирных украшений. И я обязательно передам ей его там, где она будет отмечать. Я умею делать сюрпризы, и обязательно сделаю так, что для нее это будет самый неожиданный подарок», - сообщила мама именинницы.