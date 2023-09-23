Волочкова рассказала, что подарит дочери на совершеннолетие
Ариадна, дочь Анастасии Волочковой, отмечает совершеннолетие. Правда, сама балерина не будет присутствовать на праздничной вечеринке, – по словам Анастасии, родителям не место на молодежных тусовках. Но подарок уже приготовлен, и обязательно будет вручен, - пишет «Московский Комсомолец».
«Те дни рождения, на которых я присутствовала, когда она была еще ребенком и подростком, я, конечно, сама их организовывала. Её папа не присутствовал ни на одном из ее дней рождений на протяжении семи лет. Приходили мои друзья. Коля Басков уделял Арише больше внимания, чем ее собственный папа, это было так. Но когда Ариша стала взрослее, у нее уже была молодежная тусовка, я туда даже не вмешивалась. Я ей, конечно, уже приготовила подарок — комплект ювелирных украшений. И я обязательно передам ей его там, где она будет отмечать. Я умею делать сюрпризы, и обязательно сделаю так, что для нее это будет самый неожиданный подарок», - сообщила мама именинницы.
47-летняя балерина Анастасия Волочкова в интервью Teleprogramma.pro выступила в защиту задержанного полицией по делу о мошенничестве кондитера Дмитрия Дюрана, которого ранее называла своим женихом. По словам артистки, бывшего возлюбленного она помнит как доброго и светлого человека.