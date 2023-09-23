Собчак прокомментировала новость о второй беременности

Поклонники телеведущей Ксении Собчак обратили внимание на ее округлившийся живот. Тогда же стала курсировать информация, что 41-летняя звезда беременна во второй раз. Наконец Собчак решила прокомментировать эти новости.

— Нет, я не беременная — это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти, — призналась телеведущая в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show.

Сатжан поделилась, что до последнего была уверена во второй беременности Собчак. Она поинтересовалась у представителя звезды, на каком сроке та находится, но он даже не сразу ее понял. Затем он отправил Сатжан фотографию, где у Ксении обычный, не округлившийся живот. Однако и тогда журналистка подумала, что это просто старый снимок.