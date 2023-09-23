«Последствия лета»: Собчак прокомментировала новость о второй беременности
Поклонники телеведущей Ксении Собчак обратили внимание на ее округлившийся живот. Тогда же стала курсировать информация, что 41-летняя звезда беременна во второй раз. Наконец Собчак решила прокомментировать эти новости.
— Нет, я не беременная — это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти, — призналась телеведущая в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show.
Сатжан поделилась, что до последнего была уверена во второй беременности Собчак. Она поинтересовалась у представителя звезды, на каком сроке та находится, но он даже не сразу ее понял. Затем он отправил Сатжан фотографию, где у Ксении обычный, не округлившийся живот. Однако и тогда журналистка подумала, что это просто старый снимок.
Собчак является матерью сына Платона, которого она родила в ноябре 2016 года в браке с актером Максимом Виторганом. Телеведущая призналась, что ради эксперимента отказалась от наркоза при естественных родах, хотя окружающие уговаривали ее на кесарево сечение. Звезда призналась, что испытала ужасные мучения. В настоящее время Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Общих детей у пары пока нет.