Певица Анастасия продолжает борьбу за расследование смерти матери
Людмила Саладзе, мама Анастасии, скоропостижно скончалась в психиатрической больнице Тверской области, куда ее перевели после госпитализации в обычную клинику из-за кровотечения. Артистка уверена, что смерть пожилой женщины была криминальной. Об этом она не раз говорила журналистам.
И сейчас она и ее супруг Владимир Зудин подключают все возможности, чтобы дело не спустили на тормозах. Зудин рассказал, что у певицы с мамой были очень теплые отношения, Людмила Григорьевна жила вместе с ними. И они не отступятся, пока не найдут и не накажут виновного в ее смерти. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».
«До сих пор перед глазами стоит ее лицо с огромным синяком. Перед смертью ее избили – это совершенно очевидно. Анастасия обратилась к Никите Сергеевичу Михалкову, чтобы он способствовал расследованию обстоятельств смерти Людмилы Григорьевны. Мама Насти была членом Союза кинематографистов России, а Никита Сергеевич – его председатель. Должен помочь.
Кроме того, мы обратились с Александру Бастрыкину, чтобы он взял дело под свой контроль. Геннадий Андреевич Зюганов тоже послал депутатский запрос, написал прошение об этом. Мы с Настей настроены решительно. Виновные должны быть наказаны, чтобы больше таких ситуаций никогда не повторялось», -объяснил Владимир.
В прошлом году Анастасия вернулась на телеэкран в программе «Суперстар. Возвращение» (НТВ).