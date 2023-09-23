Певица Анастасия продолжает борьбу за расследование смерти матери

Людмила Саладзе, мама Анастасии, скоропостижно скончалась в психиатрической больнице Тверской области, куда ее перевели после госпитализации в обычную клинику из-за кровотечения. Артистка уверена, что смерть пожилой женщины была криминальной. Об этом она не раз говорила журналистам.

И сейчас она и ее супруг Владимир Зудин подключают все возможности, чтобы дело не спустили на тормозах. Зудин рассказал, что у певицы с мамой были очень теплые отношения, Людмила Григорьевна жила вместе с ними. И они не отступятся, пока не найдут и не накажут виновного в ее смерти. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».