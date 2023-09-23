Представитель Хайдаровых ответила на заявление Цыганковой

К критикам Хайдарова, пострадавшим от рук звездного хирурга, присоединилась одна из участниц шоу ТНТ «Перезагрузка» Алевтина Цыганкова. Правда, ее основные претензии не к Тимуру, а к его супруге Светлане Сильваши, которая заведует клиниками мужа.

Алевтина написала на Светлану заявление, поскольку та выложила в открытый доступ ее данные и личные снимки, на что Цыганкова согласия не давала, - пишет super.ru.

В 2021 году Хайдаров сделал Алевтине операцию по подтяжке груди и уменьшению веса. Тогда же она разрешила публикацию фотографий, но только без лица.

Но недавно в микроблоге Светланы появились снимки, на которые обратила внимание подруга Алевтины. Девушку там было прекрасно видно.

Представитель семьи Хайдаровых, в свою очередь, обвинил Цыганкову в том, что на фоне всеобщего хейта та хочет поправить свое материальное положение.

«Все эти сведения не хранились ей в тайне, в СМИ она выступала под своим реальным именем. Никаких сведений о Цыганковой, ранее не известных широкой публике, разглашено не было. Также в настоящее время она по надуманным основаниям требует с клиники 2,5 миллиона рублей. Возможно, своими действиями Алевтина пытается оказать давление на руководство клиники, Тимура Хайдарова, Светлану Сильваши, чтобы добиться данной финансовой цели», - сказал он.