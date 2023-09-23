Асмус высмеяла скоропалительную женитьбу Петрова
Александр Петров недавно представил свою жену после регистрации брака на Рублевке, сказал, что зовут ее Вика и что познакомился с ней на улице недавно. Развод со Стасей Милославской, с которой был вместе с 2019 года, Александр не комментирует. Об этом пишет teleprogramma.pro
Кристина Асмус высмеяла бывшего мужа своей подруги Милославской, использовав для шутки салон красоты. Кристину сравнили с Петровым, с краской на волосах актриса якобы похожа на него. Асмус отыграла эту ситуацию.
«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», - написала в соцсети звезда.
Петров заявлял, что его новая супруга - не публичный человек, и мучить ее расспросами не надо.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россияне назвали артистов, которым больше всего доверяют. В список попал и Александр Петров.