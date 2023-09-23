Асмус высмеяла скоропалительную женитьбу Петрова

Александр Петров недавно представил свою жену после регистрации брака на Рублевке, сказал, что зовут ее Вика и что познакомился с ней на улице недавно. Развод со Стасей Милославской, с которой был вместе с 2019 года, Александр не комментирует. Об этом пишет teleprogramma.pro