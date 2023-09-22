Собчак высмеяли за сумку с «маленьким Петросяном»

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото новой сумки Prada, назвав ее своим фаворитом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В четверг, 21 сентября, в Милане прошел показ бренда Prada. Ксения Собчак показала изделие, которое ей понравилось больше всего. Им оказалась черная сумка с небольшой акцентной фигуркой.

t.me/ksbchk/16938

"Но пока все-таки в моем рейтинге Prada обыгрывает всех. А сумочку мечты на сезон уже нашла — вот она", — написала Собчак.

Однако поклонники не оценили выбор телеведущей и высмеяли в комментариях.

"Как будто маленький Петросян из сумочки выглядывает", "Там мужик сверху — это ваше альтерэго?", "Присмотрелась… Нет, не Эйнштейн… показалось", "Голова Трампа?" — написали пользователи соцсетей.

Недавно между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной разгорелся конфликт: в комментариях под одним из постов журналистки телеведущая заявила, что ей больше нравились прежние образы Собчак.