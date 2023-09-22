Дети Юрия Шатунова посетили открытие памятника певцу

Дети солиста знаменитой российской группы «Ласковый май» Юрия Шатунова вернулись в Россию на церемонию открытия памятника певцу. Помимо этого, они также записали видео, в котором вспомнили о знаменитом вокалисте. Видеоролик доступен на YouTube-канале Shatunov Family Life.

По словам 17-летнего сына Шатунова Дэнниса, тот в какой-то степени винит себя за смерть отца – он считает, что не смог оказать родителю всю необходимую помощь.

«Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа и надо сходить к доктору», – рассказал он.

Вспомнила об отце и дочь Шатунова Эстелла. По её словам, отец всегда был для неё предметом восхищения – самым умным, красивым и талантливым человеком на земле. Девочка считает, что слава Юрия Шатунова была связана не только с красивой внешностью певца, но и с его добрым сердцем.

«Популярен он был, потому что он очень красиво пел, он был очень красивым. У него была открытая душа, сердце очень доброе было», – считает она.