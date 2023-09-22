Лариса Долина высказалась об участии внучки в «Голосе»

Певица Лариса Долина на шоу «Команда» рассказала, планирует ли поддержать участие своей внучки Александры в вокальном шоу «Голос».

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«Не сейчас. Года через три. Хочу, чтобы она немножко еще подучилась, чтобы увереннее себя чувствовала», — заявила Долина.

Она считает, что уровень стресса, который может испытать ее внучка от участия в таком крупном телепроекте, зависит от настроя родителей и близких людей. По словам Долиной, если мотивировать девочку возможностью «попасть в телевизор», то ничего хорошего из этого не выйдет.

«А вот ты должна победить, чтобы победить себя и на следующую ступеньку зайти, чтобы дальше продолжала учиться… Вот такие разговоры к чему-то хорошему могут привести», — высказалась певица.