Лариса Долина высказалась об участии внучки в «Голосе»

Певица Лариса Долина заявила, что отправит внучку на "Голос" через три года
Певица Лариса Долина на шоу «Команда» рассказала, планирует ли поддержать участие своей внучки Александры в вокальном шоу «Голос».
«Не сейчас. Года через три. Хочу, чтобы она немножко еще подучилась, чтобы увереннее себя чувствовала», — заявила Долина.
Она считает, что уровень стресса, который может испытать ее внучка от участия в таком крупном телепроекте, зависит от настроя родителей и близких людей. По словам Долиной, если мотивировать девочку возможностью «попасть в телевизор», то ничего хорошего из этого не выйдет.
«А вот ты должна победить, чтобы победить себя и на следующую ступеньку зайти, чтобы дальше продолжала учиться… Вот такие разговоры к чему-то хорошему могут привести», — высказалась певица.
Звезда вспомнила, что ее дочь Ангелина решила отказаться от карьеры певицы, так как боялась сцены. По словам Долиной, ее дочь хорошо справлялась, когда работала у нее на бэк-вокале. Однако, отметила артистка, Ангелина не стала продолжать сольную карьеру, так как боялась публичных выступлений.