Пригожину стыдно перед Валерией из-за повышенного внимания и шуток над ним

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что ему бывает стыдно перед супругой, певицей Валерией из-за повышенного внимания и шуток над ним.

Пригожин объяснил, что за последние полгода «превратился в мем», с которым пытаются везде фотографироваться.

«То есть для меня Валерия номер один, просто звезда, выше и больше нее никого я не вижу и не знаю, и бывает такой неловкий момент», — поделился продюсер.

Пригожин признался, что ему неудобно отказывать людям, которые хотят с ним сделать фото. При этом, как отметил продюсер, он все равно немного стесняется подобного, так как не является артистом.

Пригожин уточнил, что ему и смешно, и грустно от такого повышенного внимания.

«Сделали какие-то наклейки с моим изображением, я даже видел на Кутузовском, проезжала машина с моим лицом. Я просто в шоке! Какие-то там брелоки. Я не знаю, что это? Троллинг? Что это?» — заявил звезда.