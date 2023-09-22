Волочкова защитила экс-жениха, которому грозит 10 лет тюрьмы

Дима Дюран — замечательный, я могу сказать о нем только хорошее. Он настоящий человек, добрый и светлый. Знаете, это напоминает мне историю с банщиком Сережей, с которым я улетела на Мальдивы. Когда он избил свою жену — мне тоже все начали звонить. Ну при чем здесь я? У меня миллион собственных дел: репетиции, спектакли, шоу... Мне некогда вникать в жизнь тех, кто когда-то был рядом со мной, — заявила Волочкова.