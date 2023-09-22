Участник "Евровидения" Питер Хортон умер от болезни Паркинсона

Ушел из жизни Питер Хортон (Мюллер), плодовитый австрийский поп-певец, автор песен, писатель и ведущий музыкальных телешоу.

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Хортон представлял свою страну на "Евровидении" в 1967 году - с балладой Warum es hunderttausend Sterne gibt (занял 14-е место). Также он был основателем и гитаристом двух групп - Guitarissimo и Symphonic Fingers.

Об уходе артиста сообщила его вдова, пианистка Слава Канчева.

"Теперь он пишет музыку с ангелами на небесах - со всеми теми музыкантами, которых он так любил. Например, Питер просто обжал Боба Марли", - завила она в комментарии Bild.

Долгие годы певец сражался с болезнью Паркинсона. В последнее время здоровье музыканта резко ухудшилось.

19 сентября Питеру исполнилось 82 года. Точную дату смерти артиста Слава не обозначила.

Артисты познакомились в 1984 году, вскоре развелись, но потом опять поженились.