Певцов признался в отсутствии загранпаспорта

Актер Певцов заявил, что у него давно нет заграничного паспорта
Народный артист России и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов признался, что у него нет загранпаспорта. Об этом он рассказал в интервью «Запорожскому агентству новостей».
По словам Певцова, заграничного паспорта у него нет давно, и он пользуется только дипломатическим.
«Ну, а нашу страну и в 10 жизней не объездить. И по размерам, и по удивительным совершенно красивым местам, и достопримечательностям, и по людям, по национальностям, которые у нас живут, по обрядам, обычаям, народам и народностям», — сказал он, назвав потенциальное путешествие по России бесконечным.
Кроме того, актер сообщил, что не имеет банковских счетов вне России.
«Уж никаких счетов за границей никогда у меня не было и быть не могло», — сказал он.
Накануне Певцов заявил, что его постоянно просят возглавить театр.
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