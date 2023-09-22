Певцов признался в отсутствии загранпаспорта

«Ну, а нашу страну и в 10 жизней не объездить. И по размерам, и по удивительным совершенно красивым местам, и достопримечательностям, и по людям, по национальностям, которые у нас живут, по обрядам, обычаям, народам и народностям», — сказал он, назвав потенциальное путешествие по России бесконечным.