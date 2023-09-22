Шеф-повар Константин Ивлев отсудил 3,5 млн рублей у компании «Мясницкий ряд» за свои фото на упаковках продукции. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Изначально фирма договорилась с шоуменом только на фотосессию и видеоролики для рекламной кампании. Всего за пять съемочных дней Ивлеву заплатили 8,5 млн рублей. Сама организация тогда назвала его новым амбассадором своего бренда. Однако позднее «Мясницкий ряд» решил использовать кадры с поваром в оформлении упаковок своей продукции, которая впоследствии оказалась на прилавках российских магазинов.