Ивлев отсудил 3,5 млн рублей у компании «Мясницкий ряд»
Шеф-повар Константин Ивлев отсудил 3,5 млн рублей у компании «Мясницкий ряд» за свои фото на упаковках продукции. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».
Изначально фирма договорилась с шоуменом только на фотосессию и видеоролики для рекламной кампании. Всего за пять съемочных дней Ивлеву заплатили 8,5 млн рублей. Сама организация тогда назвала его новым амбассадором своего бренда. Однако позднее «Мясницкий ряд» решил использовать кадры с поваром в оформлении упаковок своей продукции, которая впоследствии оказалась на прилавках российских магазинов.
Такого обращения Ивлев терпеть не стал и пошел в суд. Разбирательства заняли около года и прошли в трех инстанциях. В результате накануне Суд по интеллектуальным права решил занять сторону знаменитого шеф-повара и взыскал с компании солидную сумму в пользу шоумена.