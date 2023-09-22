Симфонический концерт по Rammstein в Уфе отменили после протестов

Концерт исполняющего треки группы Rammstein симфонического оркестра отменили в Уфе за два дня до его начала. Об этом сообщает Ufa1.ru.

Концерт в Уфе должен был состояться 24 сентября в «Конгресс-Холле Торатау».

21 сентября общественники из Сибирской правозащитной группы выразили свой протест против выступления, поскольку, по их мнению, коллектив Rammstein «поддерживает нацистский режим Украины». Обращение активисты отправили в администрацию города.

В «Торатау» объяснили, что об отмене концерта сообщил сам организатор — компания CAGMO. В свою очередь, представители оркестра заявили, что общественники давят на них с момента старта тура в конце июля — в частности, их концерт отменили в Новосибирске.

«Концерт в Уфе в итоге отменили по независящим от нас причинам», — рассказали в CAGMO.

Для возврата денег за билеты, уточнили организаторы, необходимо связаться напрямую с организацией или сервисом, где совершалась сделка.

Накануне в Ереване вслед за концертом Snoop Dogg отменили концерт Любови Успенской.