Макаревич* закрыл ИП в России

Музыкант Макаревич ликвидировал свой статус индивидуального предпринимателя в РФ
Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) закрыл ИП в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Макаревич, передает канал, принял решение ликвидировать свой статус индивидуального предпринимателя, который он использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.
ИП было зарегистрировано в 2000 году с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности.
Весь остальной российский бизнес музыканта заморожен: фирма «Самый Смак» приостановила работу, а музыкальная компания ООО «Синтез старз» закончила 2022 год с долгами в 300 тысяч рублей.
Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича». Музыкальное заведение продолжает работать.
После начала спецоперации России на Украине Макаревич переехал с 39-летней женой Эйнат Кляйн жить в Израиль.
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