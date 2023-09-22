Макаревич* закрыл ИП в России

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) закрыл ИП в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Макаревич, передает канал, принял решение ликвидировать свой статус индивидуального предпринимателя, который он использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

ИП было зарегистрировано в 2000 году с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности.

Весь остальной российский бизнес музыканта заморожен: фирма «Самый Смак» приостановила работу, а музыкальная компания ООО «Синтез старз» закончила 2022 год с долгами в 300 тысяч рублей.

Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича». Музыкальное заведение продолжает работать.

После начала спецоперации России на Украине Макаревич переехал с 39-летней женой Эйнат Кляйн жить в Израиль.

Недавно Макаревич объяснил, почему россияне вынуждены жить без западных лекарств.