Поплавская оценила возвращение Шепелева на телевидение

Как будто народ — идиот. Он не дурак, он умнее всех умных. И он, который жертвует своими сыновьями, мужьями, денежными средствами, говорит: «Нет, я этого не хочу! Так не бывает» За что стоят ребята? За что погибают сыновья? За вот эту тухлятину? Он [Шепелев] тоже хочет есть и пить и все они, вот эта колонна. А почему мы должны его кормить? И кто за нас это решил? — заявила Поплавская.