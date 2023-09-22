Стало известно, какое прозвище Алла Пугачева дала Игорю Николаеву в молодости

«Пугачева очень любит Игоря. Когда мы все вместе дружили, она его называла Моцартом, а еще в шутку окрестила его «дальневосточной креветкой». А все потому, что Николаев родом с острова Сахалин и в молодости он носил усы в форме креветки», — вспомнил Кузьмин.