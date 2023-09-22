Стало известно, какое прозвище Алла Пугачева дала Игорю Николаеву в молодости

Певец Кузьмин: Пугачева в молодости называла Николаева дальневосточной креветкой
Певец Александр Кузьмин в разговоре с PROZvezd рассказал, что Алла Пугачева в молодости называла Игоря Николаева дальневосточной креветкой из-за формы его усов.
«Пугачева очень любит Игоря. Когда мы все вместе дружили, она его называла Моцартом, а еще в шутку окрестила его «дальневосточной креветкой». А все потому, что Николаев родом с острова Сахалин и в молодости он носил усы в форме креветки», — вспомнил Кузьмин.
Он также рассказал, как Николаев пошутил над песней его брата Владимира Кузьмина, которая называлась «Менестрели». Этот трек очень нравился Пугачевой, а певец сказал, что в русском языке больше всего рифм на окончание «-ели». По словам Кузьмина, Николаев оказался прав.
15 сентября стало известно, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар.
Ранее Сергей Соседов вступился за Инстасамку, которая назвала «колхозницей» участницу телешоу.