В Ереване отменили концерт Успенской

«Мы с сожалением сообщаем вам, что правительство Армении официально приняло решение перенести концерт Snoop Dogg, намеченный на 23 сентября. Мы приносим искренние извинения всем тем, кто приобрел билеты и с нетерпением ожидал концерта. Мы также хотели бы заверить вас, что подробности, касающиеся продажи билетов и объявления новой даты концерта, появятся в ближайшее время», — говорится в заявлении.