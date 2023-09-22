В Ереване отменили концерт Успенской

В Ереване вслед за Snoop Dogg отменили концерт Любови Успенской
Концерт певицы Любови Успенской в Ереване, который должен был состояться 28 сентября, решили перенести на неопределенный срок на фоне протестов в Армении. Об этом «Абзацу» заявил концертный директор звезды.
«Вчера вышло постановление, что все развлекательные мероприятия в Ереване отменены. Это касается всех концертов, которые там будут. Будет перенос в ближайшее время, пока дату не назначили», — уточнил собеседник издания.
Накануне организаторы концерта рэпера Snoop Dogg в Ереване заявили, что правительство Армении решило перенести концерт исполнителя. Организаторы также осудили действия Азербайджана 19 сентября.
«Мы с сожалением сообщаем вам, что правительство Армении официально приняло решение перенести концерт Snoop Dogg, намеченный на 23 сентября. Мы приносим искренние извинения всем тем, кто приобрел билеты и с нетерпением ожидал концерта. Мы также хотели бы заверить вас, что подробности, касающиеся продажи билетов и объявления новой даты концерта, появятся в ближайшее время», — говорится в заявлении.