СМИ: приставы начали розыск имущества актёра-иноагента Смольянинова

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство в отношении иноагента и экстремиста Артура Смольянинова* по долгу на сумму 30 тыс. рублей. Долг образовался из-за того, что Смольянинов добровольно не заплатил штраф за публичную дискредитацию армии России. Данные об этом RT обнаружил в базе ФССП.

Розыск имущества начался в августе этого года. В качестве основания указано решение Гагаринского районного суда от октября 2022 года.

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Как установили тогда сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД, в одном из интервью, опубликованном ещё в августе 2022 года, Смольянинов охарактеризовал действия ВС России на Украине как «захватнические» и «связанные с геноцидом».

Своим решением по этому делу суд признал его виновным по административной статье о дискредитации Вооружённых сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и назначил ему штраф в 30 тыс. рублей. Решение вступило в силу только в мае 2023 года.

Приставы берутся за взыскание в том случае, если должник добровольно не исполнил судебные требования. Это значит, что Смольянинов в отведённый срок штраф не заплатил.

Общая сумма долгов на имя Смольянинова, указанная в базе ФССП, составляет 33 тыс. рублей. Вместе с этим 3 тыс. рублей сверх судебной суммы — это несколько штрафов за превышение скорости, выписанных ГИБДД на автомобиль Смольянинова.

К январю 2023 года у Смольянинова накопилось 39 тыс. рублей штрафов только за нарушение правил дорожного движения. Принадлежащим ему кроссовером Mazda CX-5 продолжает пользоваться, по данным RT, мать иноагента. Старые штрафы оплачены, но новые продолжают приходить и сейчас.

Смольянинов покинул Россию весной 2022 года, публично раскритиковав цели и задачи спецоперации на Украине. В одном из последующих интервью он заявил, что готов воевать на стороне Киева против России.

Сейчас Смольянинов проживает в Латвии.

В январе 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело по статье 280.3 УК России «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России».

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.