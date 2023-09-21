Оксана Самойлова рассказала, сколько платит детям за хорошие оценки в школе
Многодетная мама, бизнесвумен и по совместительству супруга Джигана разработала свою систему финансовой мотивации детей в учебе. То есть за хорошие оценки в школе дочери рэпера получают деньги, за плохие — лишаются их. Также Оксана финансово поощряет самостоятельную уборку в детских комнатах.
Подписчики слезно попросили ее поделиться своими наработками, так сказать. Что Оксана и сделала.
«Главное правило для тех, кто выберет этот путь, — перестать давать деньги детям просто так, не покупать просто так игрушки. Кормить, одевать, любить, развлекать, естественно, надо. Но на все сверхпотребности и другие хотелки ребенок зарабатывает. Максимальный уровень старания обеспечен. Азарт и интерес учебе тоже», — рассказала Оксана.
Она подчеркнула, что это ее собственный экспериментальный метод (и она никому его не навязыаает), который на ее детях показывает отличные результаты.
Расценки, к слову, следующие: пятерка стоит 500 рублей, четверка — 200 рублей, тройка — минус 500 рублей, неисправленная двойка обнуляет все заработанное за неделю. Расчет производится каждую неделю.