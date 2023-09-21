Самойлова рассказала, сколько платит детям за хорошие оценки

«Главное правило для тех, кто выберет этот путь, — перестать давать деньги детям просто так, не покупать просто так игрушки. Кормить, одевать, любить, развлекать, естественно, надо. Но на все сверхпотребности и другие хотелки ребенок зарабатывает. Максимальный уровень старания обеспечен. Азарт и интерес учебе тоже», — рассказала Оксана.