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Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за осложнений от коронавируса

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что его коллега Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом шансонье рассказал телеканалу «Звезда».

Шутуфинский: Николаев попал в больницу из-за осложнений после COVID
© РИА Новости

Шуфутинский понадеялся, что Николаев скоро пойдет на поправку. По словам звезды, если бы певец серьезно болел, то об этом бы сразу же рассказали.

«Игорь — сильный человек, и мы за него, конечно, переживаем. Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем», — подчеркнул он.

Звезда отметил, что супруга Николаева Юлия Проскурякова не обращалась за помощью к коллегам артиста. Однако адвокаты Шуфутинского сразу же сказали ей, что певец готов оказать помощь их семье.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар.

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