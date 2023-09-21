Азиза впервые вышла в свет после шести месяцев затворничества

Исполнительница обнялась с давней подругой и Филиппом Киркоровым, который также пришел на светское мероприятие. Азиза исполнила несколько песен, некоторые зрители даже расчувствовались во время выступления и пустили слезу. После шести месяцев затворничества Азиза выглядела лучше прежнего — она постройнела и похорошела, пишет СМИ.

Азиза признавалась, что ей был необходим такой отдых, так как она, не переставая, работала с 16 лет. Сейчас звезда посвятила себе самосовершенствованию, духовному развитию и расширению сознания. По словам звезды, она пересмотрела свое питание — отказалась от белого сахара и конфет. Теперь она позволяет себе есть только мед. В ее рационе есть много овощей и зелени.