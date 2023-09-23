Названы оставшиеся в России и поднявшие гонорары артисты

Названы артисты, которые остались в России и повысили свои гонорары. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

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По данным издания, концерт рэп-исполнителя Басты ранее стоил 5,5 миллиона рублей, а сейчас — 6-8 миллионов. Российская певица Юлия Zivert ранее выступала на частном мероприятии за 1 миллион, а сейчас — за 4.

Стоимость за выступление певца Леонида Агутина ранее составляла 2 миллиона, а теперь увеличилась более, чем в два раза — 5 миллионов рублей. Концерт на мероприятии у исполнителя Димы Билана ранее стоил 4 миллиона и увеличился до 5,4 миллиона.

Самое значительное увеличение гонорара произошло у артистки Полины Гагариной. Ранее певица выступала за 4 миллиона рублей, а теперь — за 9. По данным издания, в прошлом году исполнительница пела на Михайловской набережной Новосибирска по случаю 85-летия Новосибирской области. Тогда заказчик заплатил 8,9 миллиона рублей, 7 из которых были перечислены на счет певицы, а 1,9 были потрачены на организацию ее прибытия и «бытовых условий».