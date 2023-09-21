Игорь Николаев пришел в себя после операции на сердце и уже шутит
Народный артист РФ Игорь Николаев, несколько дней находящийся в больнице из-за проблем с сердцем и успешно перенёсший операцию, похоже, постепенно идёт на поправку. Об этом свидетельствует рассказ его друга.
"Операция прошла успешно, но родных пока к нему не пускали. Сегодня Игоря переведут из реанимации в общую палату. Он уже пришел в себя, уже шутит", - приводит KP.RU слова друга певца.
"Врачи говорят, что, как минимум, недели две Игорю ещё лежать в больнице. Ну, а концерты придется отменить на полгода точно. Сейчас будет реабилитация после операции, нужен отдых, - говорят друзья маэстро", - добавил он.
Отметим, накануне сообщалось, что Николаева уже перевели в общую палату.
Ранее друг Николаева, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили призвал своих зрителей молиться за здоровье артиста.