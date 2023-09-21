"Операция прошла успешно, но родных пока к нему не пускали. Сегодня Игоря переведут из реанимации в общую палату. Он уже пришел в себя, уже шутит", - приводит KP.RU слова друга певца.



"Врачи говорят, что, как минимум, недели две Игорю ещё лежать в больнице. Ну, а концерты придется отменить на полгода точно. Сейчас будет реабилитация после операции, нужен отдых, - говорят друзья маэстро", - добавил он.