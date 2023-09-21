Бывшая невеста Киркорова боится налоговой

Диджей и телеведущая Катя Гусева и ее муж Михаил Сазонов признались, что боятся налоговой службы. Об этом они рассказали в Telegram-канале «НЕПРИЯТНЫЙ ПИЛЯГИН».

© DJ Katya Guseva/VK

Сазонов не стал раскрывать стоимость сережек, которые подарил супруге. Он заявил, что если сегодня скажет о цене украшения, то завтра его может вызвать налоговая. Гусева подтвердила, что в последнее время у них появились проблемы. Однако после этого засмеялась.