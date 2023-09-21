Налоговая закрыла бизнес болеющей раком Заворотнюк

Налоговая служба принудительно закрыла бизнес актрисы Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении четырех лет продолжает бороться с раком головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Канал отмечает, что такое решение принимается в случае, если предприниматель не предоставляет отчетность в течение последних 15 месяцев, а также имеет задолженность по налогам. Сейчас Заворотнюк должна 172 тысячи рублей.

Работа бизнеса Заворотнюк прекратилась еще в 2019 году, когда у артистки обнаружили онкологическое заболевание. Теперь от нее не будут требовать платить пенсионные и другие взносы по индивидуальному предпринимательству — их сумма составляла 45 тысяч рублей ежегодно.