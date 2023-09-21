$96.62+0.39103.37+0.45

Налоговая закрыла бизнес болеющей раком Заворотнюк

Налоговая служба принудительно закрыла бизнес актрисы Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении четырех лет продолжает бороться с раком головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Налоговая закрыла бизнес болеющей раком Заворотнюк
© РИА Новости

Канал отмечает, что такое решение принимается в случае, если предприниматель не предоставляет отчетность в течение последних 15 месяцев, а также имеет задолженность по налогам. Сейчас Заворотнюк должна 172 тысячи рублей.

Работа бизнеса Заворотнюк прекратилась еще в 2019 году, когда у артистки обнаружили онкологическое заболевание. Теперь от нее не будут требовать платить пенсионные и другие взносы по индивидуальному предпринимательству — их сумма составляла 45 тысяч рублей ежегодно.

Заворотнюк впервые ответила подписчикам

Напомним, что в августе налоговая служба заблокировала счета Заворотнюк. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности. СМИ сообщали, что сейчас семья существует на доходы супруга актрисы, фигуриста Петра Чернышева.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости