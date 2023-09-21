Светлаков рассказал о походах к психологу

Российский шоумен Сергей Светлаков признался, что в его семье часто случаются конфликты, с которыми он и его супруга уже научились справляться. Об этом он рассказал в интервью для 7дней.ru.

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Артист рассказал, что его дети посещают психологов, которые помогают им контролировать негативные эмоции. Он также отметил, что популяризация услуг специалистов в современном обществе помогает людям лучше разбираться не только в себе, но и в других важных в жизни вопросах.

— Мы несколько раз ходили к семейному психологу с детьми. Каждый был на сеансе и по отдельности. Интересный опыт, — отметил Светлаков.

Шоумен также ходит на парные сессии со своей супругой, на которых врач со стороны может оценить взаимоотношения супругов и дать им советы. По мнению артиста, психолог помог ему и его жене посмотреть на ситуацию не так однобоко.

Сейчас семейной паре удалось найти золотую середину в воспитании своих детей.

— Да все как у всех. В большинстве вопросов наши мнения сходятся. Но мне хочется с парнями быть построже. Сам же таким был и лучше понимаю, где они хитрят. А мама у нас замечательная и иногда чересчур добрая, — прокомментировал подход к воспитанию шоумен.