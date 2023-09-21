«Да как у всех»: Светлаков рассказал о походах к психологу
Российский шоумен Сергей Светлаков признался, что в его семье часто случаются конфликты, с которыми он и его супруга уже научились справляться. Об этом он рассказал в интервью для 7дней.ru.
Артист рассказал, что его дети посещают психологов, которые помогают им контролировать негативные эмоции. Он также отметил, что популяризация услуг специалистов в современном обществе помогает людям лучше разбираться не только в себе, но и в других важных в жизни вопросах.
— Мы несколько раз ходили к семейному психологу с детьми. Каждый был на сеансе и по отдельности. Интересный опыт, — отметил Светлаков.
Шоумен также ходит на парные сессии со своей супругой, на которых врач со стороны может оценить взаимоотношения супругов и дать им советы. По мнению артиста, психолог помог ему и его жене посмотреть на ситуацию не так однобоко.
Сейчас семейной паре удалось найти золотую середину в воспитании своих детей.
— Да все как у всех. В большинстве вопросов наши мнения сходятся. Но мне хочется с парнями быть построже. Сам же таким был и лучше понимаю, где они хитрят. А мама у нас замечательная и иногда чересчур добрая, — прокомментировал подход к воспитанию шоумен.
В понедельник, 11 сентяюря, Сергей Светлаков объявил о своем возвращении на телеканал ТНТ, а также о запуске собственного проекта.