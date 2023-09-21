Военком высказался о призыве Милохина в армию

Главный военный комиссар республики Крым Евгений Машуков рассказал в беседе с aif.ru, что у блогера Дани Милохина есть шанс избежать призыва в армию.

Машуков объяснил, что если гражданин Россию уехал за границу на срок более шести месяцев, то он может сняться с воинского учета. Более того, по словам военного, он обязан это сделать. Чтобы сняться с воинского учета, блогеру необходимо подать заявление вместе с пакетом необходимых документов.

Как отметил Машуков, эти процедуры можно не делать лично, а направить документы по почте или через своего представителя по доверенности.

«Однако по факту возвращения на Родину в течение 14 дней Милохин будет обязан на воинский учет встать снова. Если он, конечно, возвращается, а не просто приезжает на короткое время. Никто за ним с наручниками бегать не будет. Его право — куда хочет, туда пусть и едет», — уточнил военный комиссар.