Рэпер Snoop Dogg отказался проводить концерт в Ереване

Организаторы концерта американского рэп-исполнителя Snoop Dogg в Ереване переносят его выступление на неопределенный срок, сообщает Readovka. Такое решение было принято спустя сутки с момента обострения конфликта в Карабахе и последовавших за этим стычек в армянской столице.

При этом поклонники артиста встретили новость неоднозначно. Одни решили продать билеты из-за угрозы того, что концерт в принципе не состоится, другие попытались купить их по как можно меньшей цене. Кроме того, ряд пользователей соцсетей выступил с предложением полностью отменить концерт.

Ранее сообщалось, что Snoop Dogg выступит в Ереване несмотря на протесты и столкновения. Концерт был намечен на субботу, 23 сентября.