Приемный отец Милохина объяснил боязнь сына прилетать в Россию

Дмитрий Тюленев, приемный отец блогера Дани Милохина, рассказал, что сын мог бы приехать в России и пройти медкомиссию для военкомата, но боится травли. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мужчина отметил, что Даня приезжал в Россию на днях. После его приезда, добавил он, в соцсетях сразу развернулась масштабная травля.

По его словам, блогер мог бы снова прилететь, в частности, с тем, чтобы пройти медкомиссию для военкомата, но боится повторения ситуации.

Тюленев заметил, что многие культурные деятели позволили себе резкие высказывания по острым темам, но их никто не трогает.

Приемный отец рассказал также, что СМИ неправильно интерпретируют ситуацию с украинским гимном, который исполнил Милохин.

Он пояснил, что его сын вместе с другом исполнил два гимна, российский и украинский, с тем, чтобы показать: дружба между россиянами и украинцами возможна. В СМИ же, добавил он, попал только фрагмент с исполнением гимна Украины.