Боня ответила хейтерам, осудившим ее за медитацию на Аллее славы

— «Фу, она лежит там, где вонь и много бомжей», «Ей в психушку пора», «Осталось как Бритни Спирс наголо побриться» — это самые лайтовые комментарии под видео от вас. Позвольте спросить, с каких пор люди, которые остались жить на улице по разным причинам в их жизни, стали для вас не людьми? Или вы считаете, что глядеть на мир свысока лучше? Если грязные слова исходят из вас, значит вы и наполнены этой грязью, — цитирует слова Бони портал thevoicemag.ru.