«Наполнены грязью»: Боня ответила хейтерам, осудившим ее за медитацию на Аллее славы
Российская телеведущая Виктория Боня старается с иронией относиться к подколам по поводу перенесенной ею пластики лица, однако у всего есть свой предел. Недавно блогерша не сдержала эмоций и прослезилась.
По словам Бони, ей сейчас непросто, а язвительные комментарии только усугубляют ситуацию. Звезда рассказала, что ее видео с медитацией на Аллее славы в Соединенных Штатах вызвало шквал критики со стороны пользователей Сети.
— «Фу, она лежит там, где вонь и много бомжей», «Ей в психушку пора», «Осталось как Бритни Спирс наголо побриться» — это самые лайтовые комментарии под видео от вас. Позвольте спросить, с каких пор люди, которые остались жить на улице по разным причинам в их жизни, стали для вас не людьми? Или вы считаете, что глядеть на мир свысока лучше? Если грязные слова исходят из вас, значит вы и наполнены этой грязью, — цитирует слова Бони портал thevoicemag.ru.
Блогерша заявила, что стала медитировать на Аллее славы, поскольку считает, что в этом месте присутствует сильная энергетика. При этом Боня отметила, что никто из проходящих мимо людей не то, что не сделал ей замечания, но и не кинул осуждающего взгляда.