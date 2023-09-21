Бывшая жена Моргенштерна назвала сумму трат на уход за собой

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) Дилара Зинатуллина назвала многотысячную сумму, которую она тратит в месяц на уход за собой. На эту тему она высказалась в шоу «ТОП».

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23-летняя блогерша призналась, что в месяц ей требуется около миллиона рублей. По ее словам, в эту сумму входит только покупка одежды, украшений и различной косметики. При этом на укладках волос и других бьюти-процедурах инфлюэнсер сильно экономит, поскольку у нее есть собственный салон красоты.

«Я прихожу в салон, и мне все делают», — уточнила она.