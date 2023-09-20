Муж Седоковой намекнул на расставание с певицей

Недавно стало известно, что певица Анна Седокова покинула Америку и вернулась в Россию, где собирается жить в ближайшее время. При этом ее супруг все еще остается в США.

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На данный момент артистка начинает новую жизнь в Москве, куда она вернулась вместе с сыном Гектором. Однако пока у Седоковой нет даже жилья. Свою столичную квартиру она продала незадолго до переезда в Америку.

— У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы. А значит, все найдем. Впереди очень интересная жизнь и новые повороты, — написала она в своем блоге.

Муж Седоковой, баскетболист Янис Тимма также выкладывает грустные посты. В одном из таких он двусмысленно намекнул аудитории, что сейчас в его жизни стартует новый этап.

— Они хотят видеть мои эмоции, но я вообще не улыбаюсь. Новая глава, — написал Янис в своем блоге.

Подписчики Анны Седоковой начинают строить предположения о том, что, возможно, пара рассталась из-за разногласий по поводу финансов. При этом сама артистка предпочитает не комментировать это утверждение.