Анастасия Заворотнюк лишилась последнего бизнеса
Актриса Анастасия Заворотнюк потеряла свой последний бизнес - принадлежащий ей ИП закрыт.
ИП артистка зарегистрировала в 2008 году, основной деятельностью значилось производство кинофильмов и телепрограмм.
Причина закрытия не называется, в базах данных указывается лишь, что 17 сентября ИП прекратил свою деятельность.
Также Анастасия Заворотнюк ранее возглавляла кинокомпанию "Азарт", она закрылась в 2012 году. Кроме того, актриса была руководителем ООО "Дар", которое специализировалось на создании программного обеспечения, эта компания была ликвидирована в декабре 2021 года. А ещё Анастасия Заворотнюк значилась генеральным директором ООО "Азарт продакшн", основной вид деятельности - производство кинофильмов и телепрограмм. Эта компания была также ликвидирована в 2021 году. Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета актрисы.
Напомним, сама Анастасия Заворотнюк с 2019 года сражается с опухолью головного мозга и ведёт закрытый образ жизни.