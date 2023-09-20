Анастасия Заворотнюк лишилась последнего бизнеса

Также Анастасия Заворотнюк ранее возглавляла кинокомпанию "Азарт", она закрылась в 2012 году. Кроме того, актриса была руководителем ООО "Дар", которое специализировалось на создании программного обеспечения, эта компания была ликвидирована в декабре 2021 года. А ещё Анастасия Заворотнюк значилась генеральным директором ООО "Азарт продакшн", основной вид деятельности - производство кинофильмов и телепрограмм. Эта компания была также ликвидирована в 2021 году. Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета актрисы.