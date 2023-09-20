Айза решила продать Porsche Cayenne за 12 миллионов рублей

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) решила продать свою люксовую машину за миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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38-летняя исполнительница опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) объявление с фото автомобиля Porsche Cayenne 2020 года выпуска. Авторы Telegram-канала выяснили, что его пробег составляет 6,5 тысячи километров.

При этом уточняется, что Айза не управляла транспортным средством, а передвигалась на нем с личным водителем. С продажи иномарки артистка планирует получить 12 миллионов рублей.