Советского и российского музыканта Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар, после перенесенной операции на сердце. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает Mash.

— Его состояние расценивается как среднее, угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, если послеоперационный период реабилитации пройдет без осложнений, Николаева выпишут уже через неделю. Музыканту провели аортокоронарное шунтирование, после обнаружения закупорки сосудов, пишет Telegram-канал Mash.

Накануне Mash сообщал, что Николаева перевели в реанимацию. Врачи сообщили, что обнаружили у него последствия после перенесенного обширного инфаркта.

Проблемы с сердцем у музыканта появились уже зимой этого года, в начале февраля Николаев перенес операцию на сердце. Тогда 63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты для расширения стенок сосудов.