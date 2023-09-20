Певца и композитора Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар после операции по коронарному шунтированию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, сейчас его состояние расценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. Врачи считают, что если послеоперационный период пройдет без осложнений, то выписать Николаева смогут уже в ближайшие недели.

Напомним, что 15 сентября Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Тогда врачи также оценивали состояние композитора как тяжелое. По их словам, его сердце то замедлялось, то ускоряло свой ритм. Впоследствии ему провели операцию.

19 сентября стало известно, что Николаеву провели операцию на сердце. Его состояние оценивали как тяжелое.