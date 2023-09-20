«Наливают бокал, выпиваю»: Волочкова о Собчак, Блин, свадьбе и дочери

Заслуженная артистка России, бывшая прима-балерина Большого и Мариинского театров Анастасия Волочкова приняла съемочную группу NEWS.ru в своем гостевом доме. В эксклюзивном интервью звезда рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в карьере и личной жизни, конфликтах с журналистами и о дорогих подарках.

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О Большом театре и судах

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— Когда вы были звездой Большого театра, наверное, многие вам завидовали. Случались ли ситуации, когда, например, вы находили битое стекло в пуантах? Какие другие козни придумывали ваши коллеги?

— Я была в разных труппах во всем мире, но такой жути, как в Большом, я не встречала нигде. Как-то раз случилась неприятная ситуация. Я танцевала «Лебединое озеро», во время антракта прихожу в гримерную, чтобы сменить белую пачку на черную, и вижу, что у меня на вешалке висит костюм кордебалетного лебедя — на нем нет ни единой отделки. Оказалось, что пока я танцевала Белого Лебедя, кто-то срезал с моего костюма все стразы и перья.

https://youtu.be/W6B0dmaVO0U?si=i6s_cYHerboH2ZRS

Тогда я обратилась к коллегам в надежде, что хоть одна балерина уступит мне свою пачку, но мне отказали четыре танцовщицы! Тогда моя мама говорит: «Знаешь, ты надевай эту лысую пачку, выходи с пером Плисецкой и короной на голове и докажи, что не пачка украшает балерину, а балерина — сцену своим присутствием». Я так и сделала!

Были случаи, когда я выходила на 32 фуэте, и передо мной специально роняли софит, чтобы он на меня упал. Но меня всегда спасает «его величество случай», а случай — это псевдоним бога, когда бог не хочет подписываться своим именем. И люди, которые мне в жизни делали зло, потом оказывались в более чудовищной ситуации.

— Если сейчас попросить людей на улицах назвать самых известных балерин России, то они с большой вероятностью назовут вас и Майю Плисецкую. С чем связана такая известность именно вашего имени?

— Вы знаете, многие садятся на шпагат: артисты балета, цирка, художественные гимнастки... Но докопаться-то удобнее до шпагата Волочковой! Мой шпагат уже вошел в Книгу рекордов России по цитируемости, по длине, по стройности. Кроме того, такие события, как у меня в жизни, происходят у многих балерин: свадьбы, разводы, рождение детей, какие-то семейные неурядицы, увольнение из театра...

Просто я интересна, потому что я искренний, живой и настоящий человек. И в этой жизни не прощают успеха, красоты, свободы, независимости, умения оставаться собой, быть человеком, благотворительности, добра. Но я прошла такой жизненный путь, столько противостояний, противодействий... В моем новом шоу «Одержимость» будет показано, какой ценой мне пришлось заплатить за этот успех. Я пожертвовала всем.

— Когда Анатолий Иксанов увольнял вас из Большого, среди причин он указал вашу плохую физическую форму. Не жалеете ли вы, что ушли из театра именно так, а не по собственному желанию?

— На самом деле, это все произошло настолько вовремя... Увольнение, эта скандальная история. Хотя она была не столько скандальной, сколько несправедливой. Я подала в суд и выиграла его! Я — единственная балерина за всю историю Большого театра, которая доказала, что меня уволили не по той причине, а потому что в репертуарную политику начали внедряться деньги.

Если бы не увольнение, то не развернулся бы мой проект «Анастасия Волочкова — детям России». У меня был выбор: или уходить из мира балета, или создавать что-то необычное. И тогда я придумала сольную концертную программу в балетном искусстве. Я стала первой балериной мира, которой это удалось. Я счастлива, потому что даже в этом мире шоу-бизнеса заняла свою нишу. Я просто танцую в свое удовольствие и приглашаю людей — для меня это настоящий кайф!

— Вы добивались от Большого театра выплаты пенсии вам как балерине. В марте этого года вы обратились с иском в Верховный суд. Чем закончилось это разбирательство?

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Я хочу сказать, что главный судебный процесс я выиграла в 2003 году, потому что это было дело моей чести и достоинства. В этот раз я не получила от Большого театра ни копейки денег. Сейчас я понимала, что выиграть это дело просто невозможно, и я попросила своего адвоката оставить это разбирательство.

Мне звонили артисты, просили помощи, как и девочки, которых начиная с 2003 года превращали в проституток. Они мне звонили и рассказывали, как их везут в Европу на какие-то эти тусовки под видом концерта Большого театра, а потом их загоняют к мужикам — с продолжением банкета, с постелью. А если они отказываются, им сразу говорят, что для них эта поездка — последняя.

Я их всегда спрашивала: «А вы готовы, как я, например, в суде предстать или публично рассказать?», на что они отвечали: «Нет, мы боимся». Сила — это удел смелых людей! Этот театр — беспринципная структура, и я счастлива, что оставила это быдло тогда, когда это днище только начиналось.

«В сексе важна гармония»

— Расскажите, какие качества вы больше всего цените в мужчинах?

— Добропорядочность, честность, внимание, любовь к моему творчеству. Цветы! Я очень люблю цветы. Причем мне не важно, охапка цветов или одна розочка.

— Какой самый дорогой подарок вы получали от возлюбленного?

— Самый дорогой подарок я получила в 10 лет от папы. Это был кот Маркиз, который прожил 19 лет и путешествовал с нами. Где мы только ни побывали. Он был глухой от природы, но это был настоящий друг. И он дождался меня в Петербурге, умер у нас с мамой на руках. По эмоциям этот подарок был самым дорогим. Я не меряю настолько жизнь количеством денег. Я жила и с олигархами, и с нищебродами, и с альфонсами. Удивить меня деньгами невозможно! Я жила с Сулейманом Керимовым — миллиардер! Были и яхты, и частные самолеты, и фейерверки, и звездные гости, и лучшие курорты...

— Вы очень открыто обсуждаете вопросы интимного характера. Что важно для вас в сексе? Размер имеет значение?

— Нет, размер не имеет значения. В сексуальных отношениях для меня важна гармония в душевных и духовных составляющих. Конечно, должно быть влечение и понимание, что мы подходим друг другу. Это ароматы, все в совокупности! Мне кажется, что любовь без секса возможна, а секс без эмоций — ни при каких обстоятельствах.

— В 2007 году вы сыграли свадьбу с Игорем Вдовиным. Потом признались, что свадебная церемония была фикцией. Хотите ли вы выйти замуж по-настоящему?

— Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что не буду с ним всю жизнь. Потому что когда человек — альфонс, ты живешь и думаешь, вернет он тебе занятые деньги или нет? Для женщины это морально очень неприятно.

Но в тот момент я была влюблена. Это была романтика, он красиво ухаживал. И тогда я поняла, что хочу быть невестой, и предложила ему сыграть свадьбу. Без штампа — я их ненавижу в своей жизни. Я просто хотела красивое шоу, я — человек-праздник! У нас не было вот этого: ЗАГС, штамп в паспорте, вальс Мендельсона... Это ужас какой-то. Потому что если ты любишь человека, ты с ним, а если ты его не любишь, то вас никакие штампы не спасут. Это честнее, чем вот эти разводы и контракты.

— А есть ли у вас сейчас возлюбленный?

— Сейчас у меня есть любимый человек, безусловно, конечно. И я очень дорожу этими отношениями, я не могу без любви. Это очень большое счастье — любить и быть любимой. Когда ты любишь человека, когда тебе всегда есть с кем поделиться любой деталью своей жизни, любой мыслью, эмоцией... Когда ты понимаешь человека без слов, тогда это полная гармония... Я только такие отношения приемлю в своей жизни. Рядом со мной может быть только такой мужчина, в котором по силе духа, по умению противостоять всем препятствиям, по чести, смелости, влиянию и достатку будет не две, а три Волочковой.

Сергей Булкин/NEWS.ru

О дочери и ее возлюбленном

— Знаю, что ваша дочь Ариадна живет с отцом. Как часто вы с ней видитесь? Обсуждает ли она с вами какие-то вопросы, которые обычно волнуют девушек ее возраста?

— Ариша живет с отцом и с его новой семьей в городе. Это был ее выбор, потому что как раз четыре года назад она поступила в лицей, он находился довольно далеко от этого дома, и ей приходилось долго добираться. Я поддержала ее выбор и была этому рада, потому что до переезда она не видела своего отца шесть лет, за исключением редких коротких встреч где-нибудь в кафешке.

Ариадна — очень талантливый человек, она уже в 14 лет написала более 100 стихотворений на английском, русском и французском языках. Причем последний она выучила сама, Ариша очень любит Францию. Сейчас же наши отношения все-таки сложнее, потому что с одной стороны моя завистливая мамаша ей на мозги капает, а с другой — папаша и его жена. Ведь когда меня нет рядом, про меня можно сказать что угодно. Конечно, ее психика уже разрушена в семейном плане. Но тем не менее у Ариши есть любимый человек, и в день моего рождения они приезжали вместе и оставались здесь на ночь.

— Как вам ее молодой человек?

— Вы знаете, я принимаю и уважаю любой выбор Ариадны. И я вижу, с каким трепетом и вниманием Женя к ней относится. Если она его любит, я только счастлива! Поэтому я за нее абсолютно спокойна. Она очень эрудированный, умный и целеустремленный человек. Она взяла от меня самые лучшие качества и, кстати, уже преподает онлайн английский и французский языки! В университете она, скорее всего, выберет филологическое направление.

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— Вы считаете Ксению Собчак бывшей подругой. А с кем из шоу-бизнеса вы до сих пор в приятельских отношениях и ни разу не ругались?

— Настя Слава, Катя Лель, Анжелика Агурбаш, Андрей Малахов и Дима Борисов. Вот это — люди добропорядочные. Конечно же, ещё Никита Джигурда и Прохор Шаляпин, но я считаю их близкими друзьями. Это люди, на которых я всегда могу положиться. Вообще всем желаю, чтобы вас окружали люди, которые находили бы в себе смелость прощать вам успех, красоту, свободу, достаток, пребывание в счастье и любви!

Кстати, когда Ксения Собчак устроила здесь просто позорище с этой съемкой, со скрытыми камерами, Андрей Малахов посмотрел эту программу и предложил: «Давай я к тебе приеду, и мы сделаем достойную, нормальную программу про твою реальную жизнь?» И я согласилась, мы долго беседовали, он узнал меня как человека и сказал: «Настя, я никогда не думал, что у тебя такая ситуация и такая жизнь».

«Без хайпа Блин никому не интересна»

— Вы умеете прощать?

— Если бы я не умела прощать, я бы ее на порог дома не пустила. Люди, которым я рассказывала эту ситуацию, мне говорят, что надо было гнать ее в шею! Нахалка просто.

— Недавно вы оказались в центре еще одного конфликта. Речь идет про интервью, которое вы дали Алене Блин. Вы говорили, что она упала в ваших глазах как профессионал, как журналист. Поменялось ли что-то с того момента?

— Не было особых эмоций, я просто делаю выводы о человеке. И для меня люди, которые уже находятся на моральном дне в моих глазах, никогда не поднимутся. Она недолюбленная, страшная, понимающая, что без какого-то хайпа она никому не интересна. Но та подстава была для меня очень неприятной.

Я приехала с Мальдивских островов перед своим днем рождения, у меня была очень серьезная боль в бедре. 20 января мы отмечали мой день рождения, я позвала множество людей и журналистов — это была очень большая эмоциональная нагрузка. В этот день я не выпила ни одного бокала своего любимого просекко, потому что я общалась с прессой, с гостями. И только под конец вечера я позволила себе выпить. Мы с дочкой и Женей отправились домой, болтали до пяти утра, съемка с Аленой была на следующий день. Утром мы с Аришей повздорили, я очень долго плакала — мне было уже не до съемки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тогда я попросила перенести эфир, но мне сказали, что это невозможно, уже бригада заряжена. Я приехала в студию и вижу — на столе стоят две бутылки просекко. Я предложила ей сначала записать программу, а потом в гримерной отметить мой день рождения. Она отказалась и сказала, что это в формате программы. Ну мне наливают бокал, я выпиваю, мне опять наливают, пока я разговариваю. А я же нервничаю в кадре. Потом начались какие-то игры, какие-то моменты, которые я попросила вырезать.

Через пять дней выходит программа, в которую они поставили самое дно, самые ужасные мои кадры с этим просекко. И зрители думают, что это я пять дней пила и уже никакая. Честно говоря, очень сильно расстроилась, но потом мне люди объяснили, что она просто нарушила этику журналиста. Знаете, мы можем быть в жизни пьяными, трезвыми, полными, худыми, но мы должны оставаться людьми!

Я думаю, что Алена Блин сделала себе очень плохую вещь, потому что люди стали за меня заступаться. Позже мне позвонила ее директор Диана и сказала, что Алена готова заплатить 200 000 рублей в качестве извинения и с тем, чтобы прийти домой и снять еще одну, но уже позитивную программу. Я сразу вспомнила Ксению Собчак и решила, что предателей я домой не пускаю. Меня поражает беспринципность и бесчеловечность людей. Но я не держу на них зла, я просто вычеркиваю таких людей из круга своего общения.

— Решились бы вы повторно пойти на шоу «Что было дальше»?

— Конечно! Вообще я так боялась туда идти... Я всегда опасаюсь участвовать в юмористических программах, потому что в жизни я душа компании, анекдоты льются рекой, люди валяются со смеху. Но тут надо реагировать в моменте, не глупо выглядеть, подыгрывать.

И утром перед съемкой мне продюсер говорит: «Если у тебя душа не лежит, давай отменим». Но я подумала, что там уже камеры, аудитория сидит. Поехали, приготовили историю. Я увидела этих ребят в гримерной — там такая дружеская атмосфера, такой творческий бардак. И я была готова обороняться во время программы, но они настолько интеллигентно себя вели, по сравнению с другими выпусками, что даже не пришлось этого делать. И все как-то легко так прошло, этот выпуск стал самым рейтинговым.

О «Единой России», Госдуме и СВО

— Вы некоторое время состояли в партии «Единая Россия». Не планируете ли вы в будущем, например, стать депутатом Государственной думы?

— Знаете, мне даже предлагали. Я поддерживаю Сергея Михайловича Миронова, его движение «Справедливая Россия». Мы дружим с ним 23 года, это очень достойный человек. Я вышла из «Единой России». В тот момент, наверное, мне пригодилось бы место в Госдуме, но я была просто членом партии. Посмотрите на меня тогда и сейчас. Ну какой я член? Для того чтобы совершать добрые дела, мне не нужна политика, эти мандаты и партийные билеты.

У меня своя политика — она направлена на добро, на объединение детей со всей России во имя музыки, танца и творчества. И у меня это получается. Меня дети знают и без партии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы ездите по стране со своими благотворительными концертами. Расскажите, а посещали ли вы госпитали, в которых лежат раненые бойцы?

— Как только у меня появилась своя концертная программа и отдельные номера, конечно, я приезжала в госпитали к раненым, в больницы к детям и взрослым. И сейчас мы тоже обязательно на каждый спектакль приглашаем жен или детей тех, кто участвует в специальной военной операции (СВО). Я считаю, что сейчас то время, когда артисты должны отвлекать людей от происходящего негатива